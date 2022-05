Die Kälber der Agrargenossenschaft Karstädt finden menschliche Hände mehr als interessant. FOTO: Jörg Madaus Ein Tag als... Ran an die Euter Von Gina Werthe | 06.05.2022, 11:36 Uhr

In der Serie „Ein Tag als“ testet Redakteurin Gina Werthe Berufe in der Prignitz. Heute: Ganz nah beim Melken in der Agrargenossenschaft Karstädt.