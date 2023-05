Der THW Ortsverband Lübeck fuhr mächtig viel Gerät in Cumlosen auf. Darunter waren auch ein Boot und der neue Radlader. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Großübung an der Elbe Deichverteidigung steht im Fokus: Ehrenamtler des THW trainieren in Cumlosen Von Martina Kasprzak | 28.05.2023, 17:17 Uhr

Vier Ortsverbände des THW aus Schleswig-Holstein trainierten Pfingsten beim Ortsverband Wittenberge in Cumlosen. Rund 70 Ehrenamtler rücken mit jeder Menge Fahrzeugen und Ausrüstung an und üben so das Zusammenspiel.