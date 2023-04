Speziell ausgebildete Taucher suchen während der Übung nach einer vermissten Personen in der Elbe. Die Sichtweite unter Wasser ist gering. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Rettungsaktion an der Elbe Lebensretter üben beim THW Cumlosen den Einsatz im Wasser Von Hanno Taufenbach | 16.04.2023, 15:17 Uhr

Großübung beim THW in Cumlosen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft trainiert am Wochenende Einsätze an und in der Elbe. Mit dabei sind Spezialtaucher und Strömungsretter. Prignitzer Feuerwehren beteiligen sich.