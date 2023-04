Die DLRG trainierte mit Strömungsrettern die Personensuche in der Elbe. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Prignitz sucht Wasserretter DLRG soll Kameraden der Feuerwehr schulen Von Hanno Taufenbach | 17.04.2023, 14:13 Uhr

Der Landkreis Prignitz möchte Kameraden in Feuerwehren in der Wasserrettung ausbilden. Dazu bietet sich eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft an. Erste Kontakte sind geknüpft.