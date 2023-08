Kita Pusteblümchen Kita-Kinder können nach Herzenslust in der neuen Matschküche wirbeln Von Manfred Drössler | 28.08.2023, 15:34 Uhr Mit riesiger Freude nahmen die Kinder in der Kita Premslin ihre neue Matschküche in Beschlag. Foto: Manfred Drössler up-down up-down

Sie hat alles was ein Kinderherz begehrt: die neue Matschküche in der Kita Pusteblümchen in Premslin. Spenden machten diese Anschaffung möglich.