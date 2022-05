Schwimmmeisterin Manuela Rozycki startet den Beckenbodensauger, den sie jeden Tag durch die drei Becken im Karstädter Freibad laufen lässt. FOTO: Martina Kasprzak Schwimmbad eröffnet Badefreuden bei 28 Grad Wassertemperatur in Karstädt Von Martina Kasprzak | 17.05.2022, 12:38 Uhr

Die Besucher können sich auch in diesem Jahr freuen, egal wie das Wetter ist. Selbst bei niedrigeren Außentemperaturen gibt es Badespaß im beheizten Becken. Das kam am vergangenen Sonnabend zum Saisonstart sehr gut an.