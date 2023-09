Feuerwehr Lenzen-Elbtalaue Amtswehrführer Steffen Bethke hat nach 18 Jahren einen Nachfolger Von Hanno Taufenbach | 01.09.2023, 12:36 Uhr Nach 18 Jahren hat sich Amtswehrführer Steffen Bethke verabschiedet. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Nach 18 Jahren an der Spitze der Wehren des Amtes Lenzen-Elbtalaue übergab Steffen Bethke die Amtswehrführung an seinen Nachfolger. Er selbst will aber aktiver Kamerad bleiben. Das sind seine Pläne.