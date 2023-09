Dargardt, Laaslich und Pröttlin stehen an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Erntefestes. Sie haben sich eine Menge einfallen lassen. Vom traditionellen Umzug, Erntedankgottesdienst bis hin zu einer kleinen Theateraufführung. Die Verantwortlichen aus diesen drei Dörfern informierten den „Prignitzer“ über die geplanten Highlights.

Der Bürgerverein, die Feuerwehr und Kirchengemeinde laden am Sonnabend in Dargardt ein. Dort geht es um 14 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst im Festzelt am Dorfgemeinschaftszentrum los. Gegen 15 Uhr beginnt die gemeinsame Kaffeetafel. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Löcknitztaler Blasmusikanten. Als Gäste begrüßen die Dargardter die Princess Cheerleader aus Wittenberge, die natürlich ihr Können präsentieren.

Die Band „Unschick“ begleitet die Besucher in Dargardt durch den Abend

Die kleinen Besucher können sich auf eine Hüpfburg und den Spielanhänger des Kreisfeuerwehrverbandes freuen. Selbstverständlich lädt der Spielplatz alle ein. Nach dem Abendessen gegen 19 Uhr begleitet die Band „Unschick“ die Gäste durch den Abend und die Nacht.

Ernteumzug startet in Laaslich auf dem Dorfplatz um 13 Uhr

In Laaslich beginnt das Erntefest traditionell mit einem Umzug der Erntewagen durchs Dorf und den Ortsteil Lenzersilge. Das bunte Spektakel startet am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Dorfplatz. Neben der Kaffeetafel warten am Nachmittag sportliche Wettkämpfe auf die Gäste. Sie können sich beim beliebten Kuhfladenroulette, an einer Fußball-Dartwand oder auch beim Kegeln und Schießen ausprobieren.

Für kurzweilige Unterhaltung sorgen die Tanzmäuse vom Laaslicher Carneval Club und ein buntes Showprogramm mit Tacki & Noisly. Für die kleinen Gäste gibt es Hüpfburgen und Kinderschminken. Beim Tanz unter der Erntekrone klingt der Abend aus. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst. Nach einem gemeinsamen Mittagstisch werden zur Kaffeezeit die Löcknitztaler Musikanten aufspielen.

Theatergruppe Pröttlin gibt Vorgeschmack auf Dorfjubiläum im nächsten Jahr

Auf dem Sportplatz in Pröttlin geht es ab 15 Uhr rund. Die Kaffeetafel eröffnet das Erntefest. Am Nachmittag warten Spiel und Spaß für die ganze Familie auf die Gäste. Freuen können sich die Besucher auch auf ein kleines Programm der Theatergruppe Pröttlin. Sie tritt um 15.30 Uhr auf und gibt einen Vorgeschmack auf das Dorfjubiläum im nächsten Jahr. Dann feiert Pröttlin das 750-jährige Bestehen. Am Abend folgt der Tanz unter der Erntekrone mit DJ Stefan Richter.