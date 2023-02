Bis Donnerstag kann über den Namen für das E-Bike der Burg Lenzen abgestimmt werden. Foto: BUND up-down up-down Leihrad auf der Burg Lenzen Lastenrad verstärkt die Prignitzer Bike Sharing-Flotte Von Hanno Taufenbach | 13.02.2023, 11:06 Uhr

Die Burg in Lenzen bietet ein Lastenrad zur Ausleihe an. Gesucht wird noch ein Name für das Rad. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag.