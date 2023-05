Die Gülle soll nicht mehr auf die Felder. Stattdessen sollen 50 bis 80 Schwerlastwagen pro Tag Gülle zur geplanten Biomethan-Anlage von Shell nach Karstädt bringen. Symbolfoto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Bürger fordern Antworten Täglich bis zu 80 Lkw: Die Wut gegen Shells geplante Biomethan-Anlage in Karstädt wächst Von Martina Kasprzak | 05.05.2023, 10:52 Uhr

Shell will eine Biomethan-Anlage in Karstädt bauen. Ihre Dimensionen sind riesig. Die Wut dagegen wächst. In Stavenow und Semlin regt sich Widerstand. Das sind die nächsten Schritte der Bürger.