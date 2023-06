Der Prüfingenieur gibt der Gemeinde Karstädt die Empfehlung, die Risse im Beton an der Stirnseite der Brücke in der Kapstraße kurzfristig zu sanieren. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Straßenbau KAP-Straße in Karstädt: Beton an der Brücke muss saniert werden Von Martina Kasprzak | 03.06.2023, 05:00 Uhr

Die KAP-Straße an der Mülldeponie in Karstädt hat schwere Schäden. An der Brücke über den Postliner Baek muss kurzfristig ausgebessert werden. Ein Prüfingenieur hat Mängel festgestellt, die den Verkehr einschränken.