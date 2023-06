Solch eine riesige Biomethan-Anlage will die Mehrheit der Bürger in Karstädt nicht vor der Haustür haben. Symbolfoto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down Stellungnahmen werden ausgewertet Gemeinde Karstädt nimmt Bedenken der Bürger zur Biomethan-Anlage ernst Von Martina Kasprzak | 28.06.2023, 15:05 Uhr

Bürger haben am 21. Juni auf einer Veranstaltung in Karstädt ihre Ablehnung einer Biomethan-Anlage deutlich gemacht. Wird sich die Gemeindevertretung auf der Sitzung am 29. Juni damit befassen? Nein - das sind die Gründe.