Tobias Eckwert (l.) und seine Bandkollegen von J.A.M. proben freitags ihre Songs im Küsterhaus Groß Warnow. Foto: Inka Reblin Verein SwingSide J.A.M.-Musiker haben in Groß Warnow Bock auf Bigband Von Inka Reblin | 25.07.2023, 10:24 Uhr

Junge und gestandene Musiker aus der Region Prignitz und Ludwigslust-Parchim treffen in der „J.A.M. Bigband” des Vereins SwingSide aufeinander und haben Spaß am gemeinsamen Musizieren in Groß Warnow.