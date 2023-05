Dieses Shetlandpony auf dem Pferde-, Bauern- und Hobbymarkt Blüthen fand das Interesse einer Käuferin aus Banzkow. Foto: Manfred Drössler up-down up-down Besucherrekord verzeichnet Pferde- und Bauernmarkt in Blüthen wird zum Besuchermagnet Von Manfred Drössler | 02.05.2023, 15:55 Uhr

Eine begehrte Adresse ist am 1. Mai immer der Pferde-, Hobby-und Bauernmarkt in Blüthen. Rund 5.000 Besucher strömten in den kleinen Ort. Dieser stieß mit Stellplätzen an die Grenzen des Machbaren.