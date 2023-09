Gefeiert bis morgens um vier Uhr Umzug mit 13 Formationen: Das war los beim Erntefest 2023 in Dallmin Von Kai Horstmann | 04.09.2023, 10:40 Uhr Mit 13 Formationen zog der Umzug beim Erntefest in Dallmin durchs Dorf. Foto: Kai Horstmann up-down up-down

Erntefest in Dallmin ist immer große Feierzeit. Nicht nur die Einwohner gesellen sich in großer Runde. Auch viele Bürger der Gemeinde Karstädt finden an diesem Tag den Weg in den Ortsteil. Das war los.