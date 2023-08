Karstädt 200 Heuballen brennen auf einem Feld bei Postlin Von Haley Hintz | 22.08.2023, 07:16 Uhr Bei Karstädt brannten Heuballen auf einem Feld. Symbolfoto: Redaktion/Archiv up-down up-down

Am Montag gegen drei Uhr gerieten 200 Heuballen auf einem Feld an der Petrus-Kregenow-Straße in Postlin in Brand.