Zum Jahresende schließt das Schröder Bauzentrum in Karstädt. Der Standort ist wirtschaftlich nicht mehr rentabel. Die vier Mitarbeiter wechseln in das vor gut einem Jahr in Perleberg eröffnete Schröder Bauzentrum.