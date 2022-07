Mittlerweile ist der Zugang zur Badestelle in der Rekener Straße für Fußgänger und Radfahrer gewährleistet. Fahrzeuge müssen eine Umleitung über die Bundesstraße 195 nehmen. FOTO: Torsten Gottschalk up-down up-down Umleitung zum Rudower See Baustelle in Lenzen sorgt für Kritik Von Torsten Gottschalk | 18.07.2022, 13:53 Uhr

Zum Rudower See in Lenzen zu gelangen, ist für einige Einwohner und Urlauber derzeit eine Herausforderung. Eine Baustelle versperrt den üblichen Weg. „Prignitzer“-Leser Rainer Sander übt Kritik an der Stadt.