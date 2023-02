Die Baustelle rund um das alte Feuerwehrgerätehaus in Boberow kann aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht fertiggestellt werden. Foto: Gunhild Sommer up-down up-down Straßenausbau verzögert sich Baustelle im Dorfkern von Boberow sorgt für Ärger Von Martina Kasprzak | 03.02.2023, 13:33 Uhr

Die Bankette des Mühlenweges in Boberow sind ausgefahren, aufgrund des Regens verwandeln sie sich in Schlammlöcher. Anwohner regen sich auf. Der Grund jedoch liegt in der Baustelle rund um das alte Feuerwehrgerätehaus.