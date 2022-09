Geschäftsführer Peter Minow steht auf dem Gelände der Avebe Kartoffelstärkefabrik. Im Hintergrund ist die neue Eiweißanlage zu sehen. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Steigende Energiekosten Avebe Kartoffelstärkefabrik Dallmin rüstet von Gas auf Öl um Von Martina Kasprzak | 20.09.2022, 11:39 Uhr

Die explodierenden Energiekosten machen auch vor der Avebe Kartoffelstärkefabrik in Dallmin nicht Halt. Das Unternehmen suchte Wege, um die Kampagne zu sichern. Fünf Millionen Euro fallen an Mehrkosten bei Energie an.