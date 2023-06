Den Kraftstoff, den die Kunden künftig beim Autohof Hoyer in Karstädt tanken werden, wird in doppelwandigen Stahlbehältern unterirdisch gelagert. Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Autohof Hoyer in Karstädt Feuerwehr sieht keine Gefahr: 300.000 Liter Kraftstoff werden unterirdisch gelagert Von Martina Kasprzak | 13.06.2023, 10:51 Uhr

In der ersten Bauphase des Autohofes Hoyer in Karstädt werden drei 100.000-Liter-Tanks unterirdisch gebaut. Der Brand- und Katastrophenschutz und die Naturschutzbebehörde sind beteiligt. Was muss bedacht werden?