Foto: Kai Horstmann Arbeitseinsatz in Lenzen 70 Bürger sammeln Müll, Bauschutt und Unrat am Rudower See ein Von Kai Horstmann | 05.02.2023, 13:53 Uhr

Der Angelverein Lenzen hatte zum Arbeitseinsatz am Rudower See gebeten. Müll gesammelt, Laub zusammengeharkt, Nistkästen gesäubert und auch neue aufgehängt. Es gab am Sonnabend viel zu tun für die fleißigen Helfer.