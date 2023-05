Die Umkleiden an der Badeanstalt Lenzen sollen erst jetzt geöffnet werden. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Badeanstalt Lenzen Am Rudower See sind die Umkleiden verriegelt Von Torsten Gottschalk | 25.05.2023, 15:41 Uhr

Badewetter Ja, Umkleiden Nein. Diese sind an der Badeanstalt in Lenzen am Rudower noch verschlossen. Der Bauhof will schnell reagieren und spricht von Vandalismus.