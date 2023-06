Zehn dieser Cabins sollen zunächst auf dem Campingplatz am Rudower See aufgestellt werden. Foto: Raus up-down up-down Campingplatz Rudower See Neuer Pächter schafft in Lenzen Umfeld für Mini-Ferienhäuser Von Torsten Gottschalk | 02.06.2023, 11:14 Uhr

Das Berliner Startup Raus, ein junges Tourismus-Unternehmen, will auf dem früheren Naturcampingplatz Lenzen-Leuengarten seinen Gästen ein bewusstes Leben in der Natur ermöglichen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.