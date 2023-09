Biomethan-Anlage So wollen Karstädter Abgeordnete Shell beeinflussen Von Martina Kasprzak | 08.09.2023, 13:55 Uhr Dies ist eine Anlage von Nature Energy, die die Biomethan-Anlagen für Shell im dänischen Korskro baut. So ähnlich könnte die Anlage in Karstädt aussehen. Foto: Claus Haagensen up-down up-down

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Karstädt steht auf Null. Das soll so bleiben. Dafür braucht man Geld. Mit der von Shell geplanten Biomethan-Anlage könnte so eine Einnahmequelle entstehen. Das sagen Mitglieder des Bauausschusses.