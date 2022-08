Robert Krüger von der Firma Hyflexar mit der selbst entworfenen Postkarte zur 750-Jahrfeier. Foto: Ralf Falbe up-down up-down 750-Jahrfeier Karstädt startet mit Tag der Handwerker Firma Hyflexar präsentiert ein Wechselspiel von Durchfluss und Druck Von Ralf Falbe | 26.08.2022, 17:25 Uhr

Die Niederlassung der Firma Hyflexar präsentierte sich am Sonnabend zum Auftakt der Festwoche zu 750-Jahrfeier in Karstädt bei einem Tag der offenen Tür. Der Erlös aus dem Verkauf eigener Postkarten soll der Kita Rappelkiste in Garlin zugute kommen.