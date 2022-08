Jutta Bräseke, seit 38 Jahren Mitglied der Karstädter Ortsgruppe der Volkssolidarität, erstellt seit 27 Jahren für jeden Monat die Chronik der Aktivitäten. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down 750 Jahre Karstädt Aktivitäten der Volkssolidarität aus 27 Jahren in fünf Ordnern Von Martina Kasprzak | 29.08.2022, 17:57 Uhr

Zusammensitzen, erzählen und ein kleines Programm - das war am Montag in der Karstädter Begegnungsstätte angesagt. Die Volkssolidarität mit ihren 115 Mitgliedern beteiligt sich damit an den Festivitäten zur 750-Jahrfeier.