Symbolbild FOTO: Torsten Gottschalk Gedenken in Lenzen 70. Jahrestag der Schließung der innerdeutschen Grenze Von Frank Liebetanz | 20.05.2022, 12:14 Uhr

„Vom Todesstreifen zum Grünen Band“ heißt eine öffentliche Veranstaltung in Lenzen, die an die Todesopfer an der innerdeutschen Grenze erinnert.