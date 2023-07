Zuerst machten die Grundschüler beim 12-Stunden-Schwimmen ordentlich Bahnen, danach sprangen die Erwachsenen ins Nass und machten Kilometer. Insgesamt kamen 1761 Kilometer zusammen. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down 12-Stunden-Schwimmen Hunderte Teilnehmer sorgen in Karstädt bei bestem Wetter für ein gutes Ergebnis Von Martina Kasprzak | 10.07.2023, 14:08 Uhr

Am laufenden Band befanden sich am Freitag beim 12-Stunden-Schwimmen im Freibad Karstädt Leute im Wasser. Das sonnige Wetter spielte allen in die Karten. Es kam ein gutes Ergebnis für den guten Zweck zusammen.