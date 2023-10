Da liegt Magie in der Ostseeluft! In Boltenhagen verzaubern am kommenden Wochenende wieder Feen, Faune und andere Fabelwesen die Besucher. Im Kurpark des Ostseebades sind sie am Sonnabend, den 14. Oktober 2023, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr zu entdecken. Für die jüngeren Besucher wird bereits ab 14 Uhr im Kinderfeendorf Feenschminken angeboten.

Feiern in einer fabelhaften Welt

Zahlreiche Künstler präsentieren mit aufwendigen Kostümen und Masken am Abend ein vielfältiges Programm von Akrobatik über Musik bis Artistik. Ein buntes Lichtermeer schafft zudem magische Stimmung direkt an der Ostseeküste.

Überall lassen sich kleine und große Fabelwesen entdecken, die ihre Geschichte erzählen. Es wird getanzt, gesungen und gefeiert. Eines des Highlights dürfte auch in diesem Jahr eine zauberhafte Feuershow sein.

Alle Akteure werden übrigens von der Rostockerin Claudia Kraemer und Enrico Lein ausgestattet und geschminkt. Beide gewannen 2019 den Titel bei der Bodypainting-Weltmeisterschaft.