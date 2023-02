Sind vor der Küste Boltenhagens für die Badegäste im Einsatz: Die Rettungskräfte der DLRG. Archivfoto: Volker Bohlmann up-down up-down Bibliothek im Kurhaus Erlös von Bücherbasar geht an DLRG in Boltenhagen Von Nicole Buchmann | 03.02.2023, 10:26 Uhr

Die Bibliothek im Kurhaus in Boltenhagen will Platz schaffen in ihren Regalen. Der Erlös aus dem Verkauf von Büchern soll den Rettungsschwimmern zugutekommen.