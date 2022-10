Die Wirtschaftsfördergesellschaft steht Arbeitgebern in Nordwestmecklenburg ein weiteres Mal zur Einstellung von ausländischen Mitarbeitern Rede und Antwort. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wirtschaftsförderer in NWM informieren Welche ausländischen Berufsabschlüsse anerkannt werden Von Nicole Buchmann | 20.10.2022, 05:32 Uhr

Wer in Deutschland einen Job haben will, braucht überwiegend einen Abschluss. Welche wie anerkannt sind, können Arbeitgeber bei einem Workshop in Wismar erfragen.