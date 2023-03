Foto: Nicole Buchmann Standortfrage in Wismar soll weiter diskutiert werden Bürger könnten über Standort von Georgen-Altar abstimmen Von Nicole Buchmann | 31.03.2023, 11:11 Uhr

Wohin mit dem Georgen-Altar in Wismar? So lautet die Frage, mit der sich die Bürgerschaft weiter befassen muss. Am Ende aber vielleicht auch die Wismarer.