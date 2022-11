Am Sonnabend werden die ersten Hütten für den Weihnachtsmarkt 2022 aufgebaut. Foto: Nicole Hollatz up-down up-down Wismar Weihnachtsmarkt mit Riesenrad, Weihnachtsmann und Rockabilly Von Nicole Buchmann | 07.11.2022, 12:00 Uhr

Am Donnerstag soll die Weihnachtstanne auf dem Markt in Wismar aufgestellt, am Sonnabend, 12. November, mit dem Aufbau des Weihnachtsmarktes begonnen werden. Veranstalterin Dörte Schmidt ist guter Dinge.