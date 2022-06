FOTO: Maignpix up-down up-down Wismar aus der Vogelperspektive. Festakt per Livestream verfolgen Wismar und Stralsund seit 20 Jahren auf Unesco-Welterbe-Liste Von Nicole Buchmann | 23.06.2022, 09:52 Uhr

In Stralsund wird am Montag, 27. Juni, mit einem Festakt an die Aufnahme von Wismar und Stralsund in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes erinnert. Zuschauer können per Livestream an der Veranstaltung teilnehmen.