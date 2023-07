Das Hafenbecken in Wismar Foto: Nicole Buchmann/Archiv up-down up-down Wismar Radfahrer fällt ins Hafenbecken Von Frank Liebetanz | 24.07.2023, 05:44 Uhr

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Hafenbecken in Wismar ereignet. Am Sonntag fiel gegen 18.30 Uhr ein Radfahrer in das Becken.