Das Konzert in Wismar soll eine Hommage an den Weltstar werden. Foto: Passion Entertainment up-down up-down Rod-Stewart-Double „Mr. Rod“ gastiert im Theater Wismar Von Nicole Buchmann | 02.11.2022, 05:12 Uhr

„I‘m sailing“ oder „When I need you“ sind Hits, die nicht nur Fans von Rod Stewart kennen. In Wismar gibt es im Theater Wismar eine Hommage an den britischen Weltstar.