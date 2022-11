sollen am bundesweiten Warntag getestet werden: die Sirenen in den Kommunen (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Test für den Ernstfall Wismar lässt die Sirenen heulen Von Torsten Roth | 28.11.2022, 08:55 Uhr

Um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen, sollen am bundesweiten Warntag alle Systeme getestet werden. Was in Wismar geplant ist.