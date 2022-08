Vom Gewaltopfer zum Gewalttäter: Bei den Proben für die Tanzperformance „Silence“ ist der Übergang fließend. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down „Silence“ in Wismar mit Gesellschaftskritik Ausdrucksstarkes Ensemble probt für Tanzperfomance in MV Von Nicole Buchmann | 04.08.2022, 05:24 Uhr

Was das Ensemble um Choreographin Ilona Pászthy mit der Tanzperformance „Silence“ in Wismar, Schwerin und Rostock aufführen will, könnte Passanten weh tun.