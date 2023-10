Die Freiwillige Feuerwehr Wismar Friedenshof wurde am Montagmorgen wegen eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, drang bereits starker Rauch aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Die Mieter konnten sich zwischenzeitlich mit ihrem Kind rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In der Küche der Wohnung brannte ein Herd, der umgehend von den Einsatzkräften gelöscht wurde. Auch der Hund, der sich noch im Haus befand, konnte gerettet und unverletzt an seine Halter übergeben werden.

Fall an Polizei übergeben

Der Hausflur wurde anschließend mit einem Belüftungsaggregat rauchfrei belüftet. Dann wurde der Fall an die Polizei Westmecklenburg übergeben. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren auch die Berufsfeuerwehr Wismar und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.