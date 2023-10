Am vergangenen Wochenende vergaß eine 23-Jährige im Zug ihr Portemonnaie. Sie hatte es beim Aussteigen auf der Fahrt von Wittenberge nach Wismar samt ihres Stoffbeutels dort liegen lassen. Als sie etwa zehn Minuten zurückkehrte, war der Beutel noch da, allerdings ohne Inhalt.

In der Geldbörse befand sich neben den persönlichen Dokumenten und 130 Euro Bargeld glücklicherweise auch ein GPS-Tracker. Die Studentin konnte ihre Habseligkeiten dadurch in einer Spielhalle und anschließend in einem Wohngebäude orten. Mit diesen Informationen ging sie zur Polizei.

Tatverdächtiger ist der Polizei bekannt

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem polizeibekannten 18-Jährigen. Eine Mitarbeiterin der Spielothek konnte zudem bestätigen, dass der junge Mann tatsächlich vor Ort gewesen war. Daraufhin wurde beim Amtsgericht Wismar ein Durchsuchungsbeschluss bewirkt.

Als die Beamten der Bundespolizei am Mittwoch vor der Wohnungstür des Tatverdächtigen standen, war dieser derartig überrascht, dass er sofort die gesuchte Geldbörse übergab. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.