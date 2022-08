Abgestellt und da gelassen: 38 Fahrräder allein in der Altstadt von Wismar werden Ende August entfernt. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Nach Aktion am Bahnhof Wismar sammelt weitere 38 herrenlose Fahrräder im Stadtgebiet ein Von Nicole Buchmann | 16.08.2022, 11:22 Uhr

Sie blockieren Fahrradständer über Wochen. Drahtesel, die vom Besitzer zurückgelassen wurden. Nachdem die Stadt im Juni 21 Räder am Bahnhof entfernt hat, startet in wenigen Tagen die nächste Aktion in anderen Teilen von Wismar.