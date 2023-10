Der Stadt-Konsum in Wismar wurde am späten Mittwochabend Ziel eines Überfalls. Gegen 23 Uhr betrat ein bewaffneter Mann den Verkaufsraum und forderte Bargeld. Mit einer Summe in vierstelliger Höhe verließ er das Geschäft und flüchtete vermutlich in Richtung Baustraße.

So wird der Täter beschrieben

Der Täter ist seitdem – wahrscheinlich mit einer weiteren Person – auf der Flucht. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und sieht europäisch aus. Er trägt ein dunkelblaues Herrenjackett und eine dunkelgrüne Baseballkappe, hat einen schwarzen dichten Bart sowie kurze schwarze Haare. Die zweite verdächtige Person ist ebenfalls männlich, etwa 1,85 Meter große, schlank und trägt eine weiße Jacke.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Stadt-Konsums in der Straße Am Schilde in Wismar unterwegs waren und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter 03841/2030 zu melden. Hinweise können ebenso bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.