Tatort Mehrfamilienhaus Brandstifter in Wismar bringen Mieter in Gefahr

Immer wieder legen Unbekannte in Wismar Brände in Mehrfamilienhäusern. Allein in den vergangenen fünf Jahren musste die Kripo deshalb in 27 Fällen ermitteln. Durchaus mit Erfolg.