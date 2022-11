Frohe Weihnachten hieß es schon am Montag beim Mittagstisch für Leib und Seele in St. Nikolai. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Frauen übergeben Weihnachtsüberraschung beim Mittagstisch Von Nicole Buchmann | 28.11.2022, 14:42 Uhr

Zwischen 60 und 80 Menschen kommen zweimal in der Woche zum Mittagstisch in St. Nikolai. Am Montag wurden sie mit einem Weihnachtskalender überrascht.