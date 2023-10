Juni 2023 in Wismar. Anke Schönfeld will zu einem Konzert nach Berlin und dafür das 49-Euro-Ticket buchen. In der App der Deutschen Bahn. Der erste Versuch misslingt. Der zweite klappt.

Auf ihrem Konto findet Schönfeld dann zwei Abbuchungen der Deutschen Bahn für das 49-Euro-Ticket. Und wenig später eine E-Mail in ihrem Posteingang mit folgendem Wortlaut.

Die Erstattung für das zu viel gekaufte Deutschlandticket sollte laut Deutscher Bahn ganz einfach ablaufen. Screenshot: Nicole Buchmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Sie haben mehrere Deutschland-Tickets [...] bestellt und entsprechend mehrere Aktivierungsmails und Abonummern erhalten? Machen Sie sich keine Sorgen [...] Wenn zwei oder mehrere Deutschland-Tickets auf Ihren Namen laufen, erhalten Sie automatisch eine Kündigung für die überflüssigen Abos. Sie erhalten automatisch eine Gutschrift für zu viel gezahlte Beträge. [...]“

Lesen Sie auch: Das sagen Menschen aus MV zum Deutschlandticket

Statt einer Gutschrift aber findet Anke Schönfeld im September einen Inkasso-Bescheid im Auftrag der Deutschen Bahn in ihrem Briefkasten. Telefonate mit der Hotline der Deutschen Bahn führen zu nichts. „Da wurde ich nur abgebügelt.“

Deutsche Bahn sperrt Kreditkarte von Anke Schönfeld aus Wismar

Schönfeld kontaktiert das Inkasso-Büro direkt. Dort zeigt der Mitarbeiter Verständnis. „90 Prozent aller Anrufe hätten sie dort wegen der Deutschen Bahn, hat der Mitarbeiter gesagt.“ Schönfeld soll nun alles an Belegen zusammensuchen und an das Inkasso-Unternehmen schicken.

Die Kreditkarte jedenfalls, die Anke Schönfeld in der Bahn-App hinterlegt hat, ist ebenfalls gesperrt. Die Vielfahrerin kann jetzt nur noch am Schalter ein Ticket kaufen.

Das sagt die Deutsche Bahn zum Inkasso-Bescheid

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn teilte ein Sprecher mit, dass man sich den Fall angesehen habe und nun eine Gutschrift veranlasst worden sei. Damit würden die offene Forderung ausgeglichen, die Gebühren storniert und das Inkassoverfahren eingestellt.

Darüber hinaus sei es Anke Schönfeld dann auch wieder möglich, Tickets für die Deutsche Bahn mit ihrer Kreditkarte zu bezahlen. Im Moment sei sie dafür noch gesperrt.