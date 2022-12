Öxl gastiert am Sonnabend in St. Georgen. Es gibt nur noch wenige freie Plätze. Foto: Ulrike Pawandenat up-down up-down Veranstaltungen am Wochenende Das ist los in Wismar am zweiten Advent Von Nicole Buchmann | 02.12.2022, 06:02 Uhr

Von Kinder- und Jugendkino über Öxl in St. Georgen bis Schnupperdarts am Friedenshof gibt es am Wochenende vieles zu erleben.