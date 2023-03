Adina Kolenda erzählt an der Kinder-Uni über die Schuhmode längst vergangener Zeiten. Foto: Jacqueline Haase up-down up-down Veranstaltungstipps Das ist los am Wochenende in Wismar Von Nicole Buchmann | 24.03.2023, 05:12 Uhr

Kinder-Uni, Ostermarkt am Hafen, alte Drahtesel im Phantechnikum und Musik in Kirche und Rathaus sind an diesem Wochenende unter anderem in Wismar zu erleben.