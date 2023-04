In Wismar zündeten Unbekannte Mülltonnen an. Symbolfoto: Imago/Piero Nigro/Archiv up-down up-down Wismar Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand Von Anni Hintz | 03.04.2023, 13:28 Uhr

In der Nacht zu Montag wurde die Polizei über einen Brand zweier Papiercontainer in Wismar am Friedenshof informiert.