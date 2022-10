Die Polizei in Wismar hat wegen des Vorfalls eine Anzeige aufgenommen und an den Staatsschutz weitergeleitet. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Verfassungswidrige Symbole in Wismar Staatsschutz ermittelt wegen Hakenkreuz auf Motorhaube eines Autos Von Nicole Buchmann | 13.10.2022, 14:30 Uhr

Unbekannte haben in Wismar ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines Kleinwagens geritzt. Der Wagen parkte am Marienkirchhof.